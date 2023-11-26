Bodrum'da sahilde ve denizde 2 cansız beden bulundu: Göçmenlere ait olabilir

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ve denizde göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 2 cansız beden bulundu.

Mazı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda hareketsiz birisinin olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı.

Bu bölgenin açıklarında ise sahil güvenlik ekiplerince bir erkek cansız bedenine daha ulaşıldı.

Düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen cansız bedenler, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.