Bodrum'da saldırıya uğrayan hekim mesleği bıraktı: "Bakanlık seyirci kaldı"

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Ortakent 12 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ nde 29 Temmuz tarihinde hasta ve yakınlarının saldırısına uğrayan ve iki kez kalbi duran 63 yaşındaki aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar, bugün taburcu oldu.

Hastaneden ayrılmadan önce Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi ve avukatı Onursal Özbek ile basın açıklaması yapan Tezvar yaşadıklarını anlattı.

"KOLUMDAN TUTUP SÜRÜKLEDİLER, BOĞAZIMI SIKTILAR"

sozcu.com.tr'nin aktardığına göre, olay günü hastane muayene ederken odasına girmeye çalışan bir hasta ve yakınının ateşini ölçtürdüğünü söyleyen Tezvar, "Hastam vardı, buna rağmen yardımcı olmak için hastanın ateşini ölçtürdüm 37 derece çıktı. Hastaneye gitmelerini söyledim. Biri odaya girip kolumdan sürükleyerek 'Bakacaksın ulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ben mi arayayım sen mi arayacaksın' diye bağırırken biri de boğazımı sıktı, o anda kendimi kaybettim" dedi.

Kolundaki morlukların hala geçmediği görülen Tezvar "40 yıllık hekimim bunun 9 yılı 112 acil serviste geçti. Kimseyle bırakın kavga etmeyi tartışmadım bile. Çünkü zaten öyle bir yapıda insan değilim, böyle bir olayla ilk kez karşılaştım, hala şaşkın ve üzgünüm" diye konuştu.

"SAĞLIK BAKANLIĞI SEYİRCİ KALDI"

Tezvar, kendisini Sağlık Bakanlığı’ndan arayan kimsenin olmadığını belirterek şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığı seyirci kaldı arayan olmadı. Bu şartlarda hekimliği sürdürmem mümkün değil emekli olup bırakayım mesleğimi.."

Tezvar’ın Avukatı Onursal Özbek ise "Bodrum’da şiddet olaylarının artması yönünde Bundan 4-5 ay önce uyarmıştım. Bugün doktora yönelik şiddet yarın öbür gün her kamu çalışanı için risk oluşturuyor. Tezvar’a yönelik şiddet katalog suçlara giriyor. Bu tür suçların yargıda caydırıcı karşılığı olmadığı sürüce ne yazık ki bu durumlarla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.