Bodrum'da site aidatları 120 bin liraya kadar çıkıyor!

Yurttaş güvenli konut bulamazken, Türkiye’de lüks sitelerdeki aylık aidat fiyatları dudak uçuklatıyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, Bodrum'da sitelerdeki aidat fiyatlarının 500 liradan başlayıp, 120 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Bodrum'da bulunduğu bölge, konsept ve içeriğine göre sitelerde aidat fiyatları farklılık gösteriyor. Yarımadanın güney bölgelerinde aidat fiyatları 500 liradan başlarken, kuzey bölgeleri Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü'ne doğru gidildikçe bu rakam 120 bin liraya kadar çıkıyor.

"EURO BAZINDA AİDAT BELİRLENİYOR"

Aidat fiyatlarının 120 bin liraya çıktığı sitelerde evlerin fiyatlarının 3 ila 35 milyon Euro arasında değiştiğini söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, "Belirttiğim aidatlar aylık verilen aidatlar. Bazen ara aidatlar da oluyor. Sitelerin konseptine göre değişen aidat uygulamaları var. Ekstra 4 ve 6 ayda bir alınan aidatlar var. Bazı yeni projelerde metrekare birim fiyatına göre Euro bazında aidat fiyatları belirleniyor" dedi.