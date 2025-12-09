Bodrum'da takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde refüje çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü Gökhan Park (46), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak-Bodrum karayolunda meydana geldi. Gökhan Park’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 R 2073 plakalı kamyonet, refüje çarpıp, takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan, Park, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Park, burada kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.(DHA)

FOTOĞRAFLI