Bodrum'da tekne kaptanından 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kızının 17 yaşındaki arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alınan tekne kaptanı Ömer Deniz K., tutuklandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tekne kaptanı Ömer Deniz K. (39), kızının arkadaşına cinsel istismarda bulunmaktan gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Ömer Deniz K., tutuklandı.

Bodrum’da yaşayan kaptan Ömer Deniz K., kızı P.N.K. (17) ve kızının arkadaşı B.Y.B. (17) ile 28 Haziran'da kent merkezinde faaliyet gösteren mekana eğlenmeye gitti. Ömer Deniz K., gecenin sonunda kızı ve onun arkadaşıyla Umurca'daki evine döndü.

İddiaya göre, Ömer Deniz K., kızının uyumasının ardından sabaha karşı B.Y.B.'nin kaldığı odaya gidip, cinsel istismarda bulundu. B.Y.B., durumu annesi S.B.'ye anlattı. Anne S.B., polise şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis, Ömer Deniz K.'yi gözaltına aldı. Ömer Deniz K., ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ayrı odalarda yattık. İftiraya uğradım" dedi.

Polisteki, işlemlerinin ardından 30 Haziran'da adliyeye sevk edilen Ömer Deniz K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.