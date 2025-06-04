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Bodrum'da teknede patlama: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için Bodrum Marina'ya yaklaşan teknede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Güncel
  • 04.06.2025 11:59
  • Giriş: 04.06.2025 11:59
  • Güncelleme: 04.06.2025 12:21
Kaynak: DHA
Bodrum'da teknede patlama: 3 yaralı
Fotoğraf: DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için marinaya yaklaşan teknede patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı.

Bodrum Marina'ya saat 09.30 sıralarında yakıt ikmali için yaklaşan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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