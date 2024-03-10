Bodrum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Altunkaya'nın (30) kullandığı 48 AHS 051 plakalı motosiklet, Kızılağaç-Bodrum kara yolunda karşı yönden gelen ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Altunkaya, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Altunkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.