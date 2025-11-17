Bodrum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Ali E.'nin kullandığı 35 BHG 809 plakalı tır, Torba Mahallesi Demir mevkisinde Ersin Ö. yönetimindeki 48 ASS 616 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.