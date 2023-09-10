Bodrum'da yüzerek yurtdışına gitmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek Kos Adası'na gitmeye çalışan 3 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında, yüzerek Kos Adası'na gitmeye çalışan bir grup göçmenin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

Ekipler, yüzerek yurt dışına gitmeye çalışan 3 göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.