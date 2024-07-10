Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı: 100 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Öte yandan, yangında 100 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca kara araçlarıyla müdahale edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, gece çalışmalara ara veren uçak ve helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınında alevlerin zarar verdiği alanlar ve ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışmaları helikopterle görüntülendi.

Görüntülerde, çok sayıda uçak ve helikopterle havadan, arazöz ve orman işçilerinin karadan söndürme ve soğutma çalışmaları yer aldı.

Öte yandan, sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında 100 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.