Bodrum'dan son 12 saatte 20 bin araç ayrıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 6'ncı gününde tatilciler dönüşe geçti. Son 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı. Kentin çıkışında ve Bodrum-Milas istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Güncel 20.06.2024 14:38 Giriş: 20.06.2024 14:38

Güncelleme: 20.06.2024 14:42 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DHA