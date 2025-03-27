Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bodrum - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 29. hafta maçları başlıyor. Peki Bodrum - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün ve saat kaçta? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 27.03.2025 15:23
  • Giriş: 27.03.2025 15:23
  • Güncelleme: 27.03.2025 15:23
Bodrum - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?
Foto: Depophotos

Samsunspor karşısında aldığı beraberlikle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Süper Lig'de zor günler geçiren Bodrum ile karşılaşıyor. Peki Fenerbahçe - Bodrum maçı hangi gün? Fenerbahçe - Bodrum maçı saat kaçta? Detaylar şöyle:

FENERBAHÇE KAÇ PUANDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 62 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, 1 maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunuyor.

BODRUM PUAN DURUMU

Bodrum, Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

BODRUM - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Bodrum - Fenerbahçe maçı 28 Mart 2025 Cuma günü saat 20.30'da yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum - Fenerbahçe maçı Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BirGün'e Abone Ol