Bodrum - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?
Trendyol Süper Lig 29. hafta maçları başlıyor. Peki Bodrum - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün ve saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Samsunspor karşısında aldığı beraberlikle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Süper Lig'de zor günler geçiren Bodrum ile karşılaşıyor. Peki Fenerbahçe - Bodrum maçı hangi gün? Fenerbahçe - Bodrum maçı saat kaçta? Detaylar şöyle:
FENERBAHÇE KAÇ PUANDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 62 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, 1 maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunuyor.
BODRUM PUAN DURUMU
Bodrum, Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 30 puanla 15. sırada yer alıyor.
BODRUM - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?
Bodrum - Fenerbahçe maçı 28 Mart 2025 Cuma günü saat 20.30'da yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Bodrum - Fenerbahçe maçı Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.