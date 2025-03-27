Bodrum - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 29. hafta maçları başlıyor. Peki Bodrum - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün ve saat kaçta? Detaylar haberimizde.

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Foto: Depophotos