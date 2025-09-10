Bodrum FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MUĞLA (AA) - Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top koruma çalışmaları yapan yeşil-beyazlı ekip, son bölümde taktik çalıştı.

Teknik direktör Burhan Eşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un güçlü bir takım olduğunu söyledi.

Rakiplerinin hak etmediği bir konumda bulunduğunu ifade eden Eşer, şunları kaydetti:

"Genç ve mücadeleci bir takıma sahipler. Aldıkları sonuçlar kimseyi yanıltmasın. Ligin şampiyonluk adaylarından Erokspor ile berabere kaldılar. Tehlikeli bir rakip. Biz her maça ciddiyetle hazırlanıyoruz ve tüm konsantrasyonumuzla sahada olacağız. İyi bir ivme yakaladık. Ligin başı değil, sonu önemlidir. İnşallah sezon sonunda da istediğimiz yerde oluruz. Geçen yıl gol yollarında sıkıntılarımız vardı, bu sezon bunu aştığımızı gösteriyoruz. Taraftarımıza güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz."

Takımın tecrübeli oyuncularından Omar İmeri de geçen sezon Süper Lig'de olduklarını ancak talihsiz bir şekilde 1. Lig'e düştüklerini ifade ederek, "O dönemde kiralıktım. Şimdi 1. Lig'de aynı havayı yakaladık. İyi gidiyoruz, ikinci sıradayız. Her maçta kendimizi geliştirerek hocamızın direktifleri doğrultusunda Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Genç oyuncu Emirhan Arkutcu ise, "Kendimi geliştirip Avrupa'da ve üst seviyedeki kulüplerde oynamayı hedefliyorum. Takımımız bu sezon çok iyi. Geçen yılın kadrosunun korunması önemli bir avantaj. İnşallah şampiyon oluruz. Benim için oynamak önemli, gole ya da asiste odaklanmıyorum." ifadesini kullandı.

Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaşacak.