Bodrum FK, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Altay ile 25 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

Son iki maçta galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip Altay karşısında da üç puan bekliyor.

Sakatlığı bulunan kaptan Erkan Değişmez'in Altay maçında forma giymesi beklenmiyor.