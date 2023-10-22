Bodrum FK - Bandırmaspor: 2-1

1’inci Lig 9’uncu hafta karşılaşmasında Bodrum FK, kendi evinde Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. Her iki takım oyuncuları ‘Gazze’de yapılan zulmü kınıyoruz’ pankartıyla sahaya çıktı ve mücadelenin başında Gazze’de yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Bandırmaspor, Djitte’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından Bodrum FK rakibine karşı baskılı oynadı. Her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken Bandırmaspor soyunma odasına önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Bodrum FK baskılı oyununu sürdürdü. Kenan’ın yerine oyuna dahil olan Haqi Osman buluştuğu ilk topla gol sevinci yaşadı ve Bodrum FK beraberliği yakaladı. Bodrum FK’da Celal’in kafa vuruşuyla yeşil-beyazlılar 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olmazken Bodrum FK hanesine 3 puan yazdı.

2’nci dakikada etkili gelen Bandırmaspor’da ceza sahası içinde topla buluşan Djitte’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

12’nci dakikada Bodrum FK’da ceza sahasına yapılan ortada Gökdeniz’in vuruşunda top kalecinin müdahalesiyle direkten oyun alanına döndü.

31’inci dakikada ceza sahası içinde Djitte’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk devresi Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

79’uncu dakikada Celal’in ortasında Haqi Osman’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

85’inci dakikada etkili gelen Bodrum FK’da topla buluşan Üzeyir’in ceza sahasına ortasında Celal’İn kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Bodrumspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



