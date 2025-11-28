Bodrum FK, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

MUĞLA (AA) - Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, Bodrum İlçe Stadı'nda teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.

Sipay Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, Tirhandil Kupası Başkanı Erim Önüt ve yönetim kurulu üyeleri, antrenmanı ziyaret ederek futbolculara başarı dileklerinde bulundu.

Aşkın Demir, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak mücadele ruhunu bırakmak istemediklerini söyledi.

Oyuncularına güvendiklerini belirten Demir, "Eksiklerimiz var. Çorum FK maçı bizim için önemli. Bulunduğumuz lig, zor bir lig. 10-12 takım hemen hemen başa baş oynuyor. Biz takımımıza inanıyoruz. Şu ana kadar evimizde maç kaybetmedik, inşallah bu maçı da iyi bir skorla geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer ise özellikle deplasman oyunuyla ilgili sıkıntılarının olduğunu kaydetti.

Onu da en kısa sürede çözeceklerine işaret eden Eşer, "Çorum FK, ligin favori takımlarından, direkt rakibimiz olan bir takım. İyi hazırlanıyoruz, Ümraniyespor maçını telafi etmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle güzel bir galibiyetle Ümraniyespor maçını unutturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege ekibi, 30 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Arca Çorum FK'yi ağırlayacak.