Bodrum FK'da Dimitrov yolcu

BODRUM, (DHA)- 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bodrum FK'da 27 yaşındaki Bulgar forvet Zdravko Dimitrov'un takımdan ayrılacağı iddia edildi. Daha önce takımın yıldızı Angolalı orta saha Fredy'i Çorum FK'ya veren yeşil-beyazlıların, Dimitrov için de Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Transferin hafta sonuna kadar netleşeceği, Dimitrov'un takım arkadaşlarıyla ve teknik ekiple vedalaştığı ifade edildi. Geçen sezon Süper Lig döneminde Bodrum FK'ya gelen Bulgar futbolcu, ilk senesinde 29 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı. 1'inci Lig'e düşen Bodrum FK ile yoluna devam eden Dimitrov, bu sezon 22 müsabakaya çıktı. Toplam 932 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu 3 gol attı, 1 de gol pası verdi.