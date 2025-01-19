Bodrum FK'da puan sevinci

Süper Lig'in 20'inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, puanla dönmenin sevincini yaşadı.

Evindeki son 6 maçı kazanan Gaziantep FK'ya karşı iyi direnen yeşil-beyazlılar puanını 16 yaptı ancak düşme hattından kurtulamadı.

Teknik direktör Volkan Demirel, 1 puanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Artık kazanmaları ve skor yapmaları gerektiğini de belirten Demirel, "Savunma olarak iyi bir uyum gösterdik. Buradan puanla dönmek önemli bir durum. Ancak bizim skor yapmaya ihtiyacımız var. Üretmeye çalıştığımız yerlerde zorluklar yaşıyoruz" diye konuştu.