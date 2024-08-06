Bodrum FK'da Süper Lig heyecanı

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'deki ilk sınavında pazartesi günü yenilenen Bodrum İlçe Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek Bodrum FK'da büyük heyecan yaşanıyor.

Geçen sezon 1'inci Lig'de Çorum FK ile iç sahada oynanan Play-Off karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Bodrum FK, bu cezasını Gaziantep FK karşısında çekecek. İlk heyecanında seyircisinden mahrum kalacak Bodrum temsilcisi evinde 3'üncü haftadaki Konyaspor randevusunda 12'nci adama kavuşacak.

Verimli bir kamp süreci geçirdiklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Hepimiz heyecanlıyız. Zorlukları biliyoruz, hazırlanıyoruz. Kendi oyun felsefemizi sahaya doğru yansıttığımız zaman bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Biz 3 senede, 2 lig birden atladık. Daha önceki liglerimizin 2'sinde de oyun olarak saygıyı çok hak ettik. Rakiplerimiz oyuna saygı gösterdiler, bunu herkese kabul ettirdik. Bu sene inanın bana tek hedefimiz Süper Lig heyecanını yaşamak ve yaşatmak" dedi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir kadroyu büyük ölçüde koruduklarını ifade ederek, "Aynı takımız çok fazla bir değişikliğe uğramadık. 1-2 arkadaşımız aramıza geç katıldı. Gelen arkadaşlarımız da bize çok kısa sürede uyum sağladı. Oyun kurgumuzu biraz daha pekiştirdik ve farklılıklar katmaya çalıştık. Zor bir lige hazırlanıyoruz. Zorlukların üstesinden gelebilmemiz için çok daha güçlü çok daha iyi durumda olmamız lazım, onun uğraşı içindeydik."

Bizim çok uzun süredir iskelet bir kadromuz var. Her sene o iskelet kadromuza eklemeler yapıp onların da kendi oyun sistemimizi benimseyip, uygulayıp bu doğrultuda bize katkı sağlamasını yapmaya çalışıyoruz. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu, stopere 1 tecrübeli, 1 tane de genç takviye yaptık. Kenara bir takviye yaptık, orta sahaya 1 tecrübeli, 2 tane de genç takviyesi yaptık. Santrfora 1 genç takviyesi yaptık. Kadromuza hem genç hem de tecrübeli isimler katmaya çalıştık. İnşallah başarılı olmuşuzdur, bunu zamanla hep beraber göreceğiz. 2'nci Lig'den beri gelen çekirdek kadromuza, teknik heyete, yönetim ve taraftarlarımıza çok inanıyoruz ve güveniyoruz" diye konuştu.

"SÜPER LİG'DE İLK DENEYİMİM OLACAK"

İyi oyun ve mücadeleyle zorlukların üstesinden gelebileceklerini söyleyen İsmet Taşdemir, "Hepimiz heyecanlıyız. Ben 14 sene Süper Lig'de top oynadım. 4 sene Süper Lig'de yardımcı hocalık yaptım. Teknik direktörlüğe başladığımdan beri Süper Lig'de çalışmadım. Benim de Süper Lig'de ilk deneyimim olacak. Aramızda Süper Lig deneyimi olan 4 arkadaşımız var, diğer hiçbir arkadaşımızın Süper Lig'de deneyimi yok. Oyunuyla, mücadelesiyle, saha içindeki azmiyle sahada yapmak istediklerini göstermesiyle futbol severlerin gönlünde taht kurmak istiyoruz" mesajı verdi.

Alacakları skorlarla hedeflerinin belli olacağını anlatan tecrübeli teknik adam, "Gaziantep maçı zor bir maç olacak. Çok uzun zamandır Süper Lig'de deneyimi olan ve yarışan, geçen sene de çok zor bir fikstürü kolay geçip ligde kalabilen bir kulüp. İyi bir takım, bu ligi bilen oyunculardan kurulu bir takım. Geçen sene yaptıkları takdire şayandı. Yeni gelen 5-6 oyuncuları var. Lig başlayıp birbirimizi gördükten sonra rakipler için net konuşabilirim ama şu an da her rakibimiz bizim için çok güçlü, çok deneyimli. Bu takımlarla mücadele edeceğiz. Biz de kendi oyunumuzu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

FREDY RIBEIRO: SEZONDA İYİ ŞEYLER GÖRMEK İSTİYORUZ

Sezonda iyi işler yapmak istediğini söyleyen Bodrum FK'nın yeni transferi tecrübeli oyuncu Fredy Ribeiro, "Ben burada olduğum için çok mutluyum. Bodrum ailesini daha önceden tanıyordum, daha önce Bodrum'a karşı oynadım. Bodrum'un mantalitesini biliyorum ve bu sayede 3'üncü Ligden Süper Lig'e geldiler. Sürekli gelişmekte olan bir kulübüz. Taraftarın gösterdiği o ilgi ve heyecanı hissediyorum. Burada oynamak zor. Bizim de bunu en iyi şekilde avantaja çevirmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu sezon iyi şeyler göstermek istiyoruz" dedi.

ASBAŞKAN POLAT: TRANSFERDE BOMBA İSİM

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve 2 bomba ismi kadroya katmayı düşündüklerini söyleyen Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "Topuk Yaylası'nda güzel bir süreç yaşandı. Takımın motivasyonu gayet iyi ve çalışmalar tesislerimizde devam ediyor. Gayet mutluyuz, inşallah başarılı olacaklar. Yeni transferlerimiz iyi bir şekilde uyum sağlıyorlar. Topuk Yaylası'nda da bu görüldü. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yakında 1-2 bomba isim daha patlatabiliriz. Taraftarlarımızın duaları bizimle beraber olsun. Oyuncularımız sahada her türlü çabayı harcayacaklar. Bu yıl ligde kalmayı ve ligi ortalarda bitirmeyi hedefliyoruz, takımımız bunu başaracak güçte" diye konuştu.