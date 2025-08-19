Bodrum FK'da Tunahan kiralık gitti

BODRUM, (DHA)- 1'inci Lig'de ilk 2 maçından 1-1 beraberlikle ayrılan Bodrum Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Tunahan Akpınar'ı kiralık olarak Çaykara Spor'a gönderdi. 2023-2024 sezonunda Hacettepe'den Bodrum FK'ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncu Ankaragücü altyapısından yetişti. Altındağspor ve Kalecik FK takımlarında da oynayan Tunahan, yaşadığı sakatlık sonucu geçen sezon sahalardan uzak kalmıştı. Bodrum ekibi daha önce Haqi Osman'ı da Ankara Keçiörengücü'ne kiralık yollamıştı.

