Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Bodrum FK, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.
Kaynak: Spor Servisi
Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.
Süper Lig temsilcisinin başında 13 maça çıkan Demirel, 0.77 puan ortalaması elde etti.
Demirel, çıktığı 13 müsabakada 6 beraberlik, 7 mağlubiyet elde ederken, yalnızca 2 maçta galibiyet sevinci yaşamıştı.
Yeşil beyazlılar bu galibiyetlerden birini Türkiye Kupası'ndaki 6-1'lik Kastamonuspor maçıyla Süper Lig'deki 2-0'lık Sivasspor maçıyla elde etmişti.
Bodrumspor, bu sezon 21 maçta topladığı 16 puanla ligin 17'nci sırasında yer alıyor.
Teknik direktörlük kariyerinde Hatayspor ve Karagümrük'ü de çalıştıran Volkan Demirel, Hatayspor'deki 55 maçında 1.16, Karagümrük'teki 24 maçında 1.71 puan ortalaması elde etmişti.