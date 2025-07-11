Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı

BODRUM, (DHA)- SÜPER Lig'den tek sezonluk maceranın ardından tekrar 1'inci Lig'e düşen Bodrum Futbol Kulübü'yle sözleşmesi biten Enis Bardhi, Türkiye'den ayrılmadı. Makedon orta saha Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bodrum FK'ya geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan gelip sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 30 yaşındaki oyuncu, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maçta 2 gol, 3 asist yapmıştı. Bardhi, 2022'den beri Türkiye'de forma giyiyor.

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