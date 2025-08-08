Bodrum FK'dan Herelle'ye teşekkür

BODRUM, (DHA)- 1'inci Lig ekibi Bodrum FK, takımdan ayrılarak Manisa FK'yla anlaşan Herelle için veda mesajı yayınladı. Yeşil-beyazlıların açıklamasında, "Futbolcumuz Christophe Herelle ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Takıma geçen sezon Metz'den transfer olan 32 yaşındaki Fransız stoper Bodrum'da Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma giymişti.