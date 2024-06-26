Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bodrum FK, Enes'i açıkladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile anlaştığını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 26.06.2024 16:41
  • Giriş: 26.06.2024 16:41
  • Güncelleme: 26.06.2024 16:42
Kaynak: DHA
Bodrum FK, Enes'i açıkladı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Altay forması giyen U18 Milli Takım futbolcusu Enes Öğrüce ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Enes Öğrüce'ye formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Futbola başladığı Altay'da profesyonel olan Enes, geçen sezon 1'inci Lig'de 12 maçta görev yapıp,

1 kez rakip fileleri sarstı. Bodrum temsilcisi, Zdravko Dimitrov ve Yusuf Sertkaya transferlerinin ardından üçüncü resmi imzayı Enes Öğrüce'ye attırmış oldu.

BirGün'e Abone Ol