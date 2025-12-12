Bodrum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

MUĞLA (AA) - Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Oyuncuların pas ve top kapma çalışması yaptığı idmanın, taktik ağırlıklı geçtiği gözlendi.

Teknik direktör Burhan Eşer, basın mensuplarına, deplasmanda ortaya koydukları oyunla ilgili biraz sıkıntılarının olduğunu söyledi.

Çoğu takımın da deplasman sıkıntısı olduğuna değinen Eşer, "Oyuncularımızla değerlendirdik, toplantılar yaptık. Bizim için önemli olan rakiplerimizin deplasmanda ne yaptığı değil, bizim kendi içimizde bu sorunu çözmemiz. Erzurumspor FK maçıyla inşallah deplasman konusunu kapatacağız. Deplasman veya iç saha, bu yarışın içerisinde olmak istiyorsak ikisini bir arada iyi bir şekilde neticelendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekibin forveti Taulant Seferi ise takıma katkı verdiği için mutlu olduğunu belirterek, başarıya odaklandıklarını kaydetti.

Ege ekibi, 14 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Erzurumspor FK'ye konuk olacak.