Bodrum FK evinde Çorum FK'yı ağırlayacak

Birinci Lig'de geçen hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Altay'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü yarın evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Yeşil-beyazlı ekipte kaptan Erkan Değişmez sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Bu hafta, lige yeni çıkmasına rağmen iyi işler yapan bir takıma karşı oynayacağız. Deplasman maçlarında 9 puan alıp 8 gol atan takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla çok zorlu bir mücadele bizi bekliyor" dedi.

Bu maç öncesi Bodrum FK 11, Çorum FK ise 12 puana sahip.