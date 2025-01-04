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Bodrum FK evinde Kayserispor'la oynayacak

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü yarın önemli rakiplerinden Kayserispor'la evinde karşı karşıya gelecek.

Ajans Haberleri
  • 04.01.2025 11:50
  • Giriş: 04.01.2025 11:50
  • Güncelleme: 04.01.2025 11:51
Kaynak: DHA
Bodrum FK evinde Kayserispor'la oynayacak

Bodrum Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Yasin Kol görev yapacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 3 bin, maraton ve kale arkaları 48, misafir tribün ise 60 TL olarak belirlendi.

Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, Kayserispor'un kendilerinden 1 puan farkla 1 basamak üstte olduğunu belirterek, "Çok kritik bir maça çıkacağız. Kazanıp düşme hattından kurtulmayı amaçlıyoruz" dedi.

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