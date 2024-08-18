Bodrum FK, Eyüpspor deplasmanına çıkacak

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilip 2024-2025 sezonuna mağlubiyetle başlayan Bodrum Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Bodrum FK'da sakatlığı bulunan Tunahan maçta görev alamayacak.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Bizim iyi bir oyun düzenimiz var. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Ligdeki ikinci sınavımızı başarılı bir şekilde vermek istiyoruz" dedi.

Eyüpspor'da ise Teknik Direktör Arda Turan, geçen hafta Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede görev alamayacak.