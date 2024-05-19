Bodrum FK final için ilk maçta

1'inci Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off finali oynamanın eşiğine gelen Bodrum FK yarı finalde eşleştiği Çorum FK'ya yarın ilk maçta avantaj elde etme hedefiyle konuk olacak.

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Yeşil-beyazlı ekipte Boluspor önünde kırmızı kart gören Omar Imeri forma giyemezken, sakatlıkları bulunan Celustka ve Erkan'ın durumu maç saati netleşecek.

Ligde geçen sezon ilk yılında finalde Pendikspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçıran Bodrum FK, bu sezon da adını Play-Off'a yazdırdıktan sonra ilk turda evinde Boluspor'u 2-0 yenerek eledi.

İlk kez Play-Off heyecanı yaşayan Çorum ekibi ise ilk turda yine evinde Kocaelispor'u 2-1'le geçti.

Eşleşmede ikinci maç 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.

Tur atlayan taraf tarafsız sahadaki finalde lig üçüncüsü Sakaryaspor'la Süper Lig için karşılaşacak.