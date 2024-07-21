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Bodrum FK, Fredy ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 23:36
  • Giriş: 21.07.2024 23:36
  • Güncelleme: 21.07.2024 23:36
Kaynak: AA
Bodrum FK, Fredy ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçen sezon Eyüpspor'da forma giyen Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Eyüpspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Fredy" ifadesine yer verildi.

Angolalı Fredy, geçtiğimiz yıl Eyüpspor formasıyla 27 maçta 2 gol atmış ve 8 asist yapmıştı.

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