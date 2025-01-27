Bodrum FK galibiyete hasret kaldı

Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde üst sıralarda yer alan Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 16 puanla 16'ncı sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 15'inci basamaktaki Konyaspor'un 5 puan gerisinde kaldı. Bodrum FK'nın başında çıktığı 10 lig maçında sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Volkan Demirel, gösterilen performanstan mutlu ancak alınan skorlardan mutsuz olduklarını diye getirdi.

Takımının iyi mücadele ettiğini vurgulayan Demirel, "İyi oynuyoruz, Eyüp maçında da iyiydik. Ancak bir türlü sonuca gidemiyoruz. Toplamda 32 kez ceza alanına girip 17 şut çekmişiz. İsabet ise 2 tane. Bunu irdeleyeceğiz" dedi.