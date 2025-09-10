Bodrum FK galibiyete inanıyor

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)- 1'inci Lig'de son iki maçını kazanıp 8 puanla milli araya 3'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü, 5'inci haftada evinde oynayacağı Adana Demirspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, Teknik Direktör Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu. Cuma günü konuk edecekleri rakiplerini yenerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Eşer, "Adana Demirspor çok köklü bir camia. Şu anda bulunduğu konumu bence hak etmeyen bir camia. Çok iyi gençleri var. Çok mücadeleci bir takım. Aldığı skorlar hiç kimseyi aldatmasın. Bu ligin şampiyonluk adaylarından Erokspor ile berabere kaldı. Tehlikeli bir rakip, biz ciddi hazırlanıp bütün enerji ve konsantrasyonumuzla maçta olacağız" dedi.

OKITA BELİRSİZ

Oyuncularının çok iyi çalıştığını belirten Burhan Eşer, "Takımımız ciddi bir bilinçle çalışıyor. Ligde iyi bir ivme yakaladık. Bizim adımıza ligin başı değil sonu önemli. İnşallah sonunda da istediğimiz yerde oluruz. Keyif veren, mücadele eden bir takımız. Geçen sene golle ilgili sıkıntılarımız vardı onu biraz aşmış gibi duruyoruz. İyi çalışacağız ve taraftarlarımıza güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz. Okita konusunda 1-2 güne kadar bazı kararlar alacağız ve Okita ile görüşeceğiz. Bizimle olmak isterse görüştükten sonra bazı kararlar alacağız" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'E ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Bodrum FK tecrübeli oyuncusu Omar İmeri, "Geçen sene takım Süper Lig'deydi Talihsiz bir şekilde takımımız 1’inci Lig'e düştü. Ben o dönemde kiralıktım. 1’inci Lig'de aynı havayı yakaladık. Burası bildiğimiz bir lig. İyi gidiyoruz, üçüncü sıradayız. Maç maç kendimizi geliştirip hocamızın direktifleriyle galibiyetlerle Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Elimden geldiğince takımıma katkı yapmayı planlıyorum" diye konuştu.

GENÇ EMİRHAN İDDİALI

Bodrum FK genç oyuncusu Emirhan Arkutcu ise, "Olduğum yer çok güzel. Kendimi geliştirip Avrupa’ya ve yüksek kulüplere gitme şansı yakalamak istiyorum. Güzel bir sezon geçireceğiz. Takım bu sezon çok iyi. Geçen seneden aynı takım oyuncuları var, inşallah şampiyon olacağız. Oynamak istiyorum, gole ve asiste bakmıyorum" şeklinde konuştu.

