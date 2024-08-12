Bodrum FK - Gaziantep FK: 0-1
Süper Lig'in yeni takımı Bodrum Futbol Kulübü, ligin ilk haftasında 10 kişi kalan Gaziantep Futbol Kulübü'ne uzatmanın 90+7'nci dakikasında yediği tek golle yenildi. Sezon öncesi ışıklandırma sistemi takılan Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan ilk gece maçında ev sahibi ekip geçen yıldan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun kaldı. Mücadeleyi Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi. Konuk ekip Gaziantep FK, yeni transfer Daubin’in 53'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Maç golsüz tamamlanacak derken 90+7'de sahneye çıkan yine Gaziantep'in yeni transferlerinden Saborit takımına galibiyeti getirdi.
6’ncı dakikada etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içinde Brazao’nun vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
31’inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Gökdeniz’in sert vuruşunda top rakip oyuncuya çarparak az farkla kornere çıktı.
36’ncı dakikada ev sahibinde Brazao’nun ceza saha içinde sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
İlk yarı golsüz beraber sona erdi.
78’inci dakikada Bodrum FK’da Gökdeniz’in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.
90’ıncı dakikada Bodrum FK hücumunda ceza sahası dışında Musah Mohamed’in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
90+7'nci dakikada Furkan sağ kanattan korneri kullandı. Kale önüne gelen topa Saborit kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Karşılaşmayı konuk ekip Gaziantep FK tek golle kazandı.
(FOTOĞRAFLI)