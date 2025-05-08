Bodrum FK hayati maça hazır

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)-SÜPER Lig 35’inci hafta mücadelesinde kümede kalma yolunda pazar günü deplasmanda Sivasspor’la adeta kader maçına çıkacak Bodrum Futbol Kulübü tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Hazırlıklarını sürdüren Yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Jose Morais sahaya galibiyet parolasıyla çıkacaklarını dile getirdi. Maçın iki takım için de çok kritik olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "Bu karşılaşma hem Sivasspor açısından hem de bizim önemli. Ligde kalma açısından çok kritik bir maç oynayacağız. Bunun farkında olarak hafta boyunca çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

Oyuncuların da Sivasspor maçına çok iyi motive olduğunu belirten Morais, "Önümüzde 4 maç kaldı. Ancak şu an için sadece Sivasspor müsabakasını düşünüyoruz. Takımızın belli bir kalitesi var. Oyuncularımız bu kalite doğrultusunda kendilerini en iyi şekilde hazırlıyorlar ve bu maçın önemini biliyorlar. Buraya geldiğimden beri en büyük niyetim oyuncuları karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlamak. Maçların sonucu önceden bilemeyiz sadece oynadıktan sonra sonuçları bilebileceğiz. Ligin son maçına kadar, son dakikaya kadar kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Bitime 4 maçı kalan Bodrum FK ve 3 maçı bulunan Sivasspor, 34'er puanla kurtuluş barajının 1 puan gerisinde düşme hattında yer alıyor.

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