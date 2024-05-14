Bodrum FK iddialı geliyor

1'nci Lig'de Play-Off 1'inci Turu maçında 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Boluspor'u konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü galibiyete kilitlendi. Normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayıp 7'nci sıradaki Boluspor'la eşleşen yeşil-beyazlılar saha ve seyirci avantajını iyi kullanmak istiyor. Maçın hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir çok zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Sahada kazanmak adına her şeyi yapacaklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Turu geçmeye çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza oyuncularımın adına söz verebilirim" dedi.

Taşdemir, Play-Off hedeflerine bir kez daha ulaştıklarını söyleyip, "Lig çok enteresan geçti. Özellikle ara ara düştüğümüz dönemler oldu. Özellikle son dakikada verdiğimiz maçlar ve kaçan galibiyetler belki de lider çıkmamızı ya da 3'üncü olmamızı engelledi. Geçen seneden beri bir yolumuz var. İzleyenlere keyif veren, mücadele eden bir takım görüntümüz oluştu. Gururluyuz ve mutluyuz çünkü mütevazı oyuncu kadromuzla 2 senede bunları yaşadık. Geçen sene finale kadar her şey çok güzeldi. Finalde canımız yandı, orada üzüldük. Önümüzde Süper Lig için 4 maçlık bir seri var" yorumunu yaptı.