Bodrum FK iki cephede galibiyet arayacak

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)- 1'inci Lig'in lideri Sipay Bodrum FK, yoğun maç temposuna hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekipte, morallerin yüksek olduğu, futbolcuların hem kupa hem de lig maçlarında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediği belirtildi. Bodrum FK, yarın Zonguldakspor'la deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ligdeki Boluspor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürecek. Sipay Bodrum FK, 1’inci Lig’de topladığı puanlarla zirvede yer alıyor ve galibiyet serisini devam ettirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

Kupa ve lig maçı öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "İstikralı bir şekilde bulunduğumuz konumu korumak bizim için önemliydi. Iğdır FK maçı da bizim için önemli bir maçtı. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada direkt rakibimizi 2-0 mağlup etmek önemliydi. Kaybettiğimizde farklı senaryo olabilecek bir maçtı. Güzel bir galibiyet oldu. Kupada forma şansı vermediğimiz oyuncularımızı oynatacağız. Bünyemizde olan ve beklenti içerisinde olduğumuz kıymetli oyuncularımız var. Analizlerimizi yaptık, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanma alışkanlığımızı takıma yansıtmak istiyoruz, hedefimiz bir üst tur ve gidebildiğimiz yere kadar kupada gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kupa maçı sonrası Bolu’ya geçeceğiz ve hafta sonu ligde Boluspor ile karşılaşacağız" diyen Burhan Eşer, "Zor bir deplasmana gidiyoruz, iyi bir takım. Kupa maçını atlattıktan sonra analizlerimizi yapıp inşallah oradan güzel bir skorla dönmek istiyoruz. Sakatlığı bulunan Gökdeniz tedavisini bitirdi, saha çalışmalarına başladı. Milli aradan sonra yüzde yüz bir şekilde takıma katılacak" dedi. Bodrum FK’nın genç oyuncusu İsmail Tarım ise , "Ortamımız çok güzel, aile ortamı var. Ligde iyi devam ediyoruz, lideriz. Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyoruz. Takımımız çok iyi ve birbirini tanıyor. Maçlarımızı kazanıp lider devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

