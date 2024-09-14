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Bodrum FK kalecisi Bahri Can'ı Etimesgut'a gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, kalecisi Bahri Can Tosun'u kiraladı.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 15:22
  • Giriş: 14.09.2024 15:22
  • Güncelleme: 14.09.2024 15:23
Kaynak: DHA
Bodrum FK kalecisi Bahri Can'ı Etimesgut'a gönderdi

Son olarak Çaykur Rizespor'dan tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan'ı resmen kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılar, Bahri Can'ı 2'nci Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'a gönderdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kalecimiz Bahri Can Tosun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Etimesgut Belediyespor Kulübü forması giyecektir. Başarılar Bahri."

Antalyaspor'da kariyerine başlayan 21 yaşındaki eldiven, geçen sezon 1'inci Lig'de Bodrum FK forması ile 6 maça çıkmıştı.

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