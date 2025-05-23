Bodrum FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MUĞLA (AA) - Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

Jose Morais, basın mensuplarına açıklamasında her maça olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Kendileri için önemli ve kritik bir karşılaşma olacağını belirten Morais, "Artık bizim 3 puana ihtiyacımız var. Hafta boyunca hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık. Oyuncularımız motive durumda, oraya gidip kazanıp ondan sonra ihtimalimizi son maça kadar taşımak istiyoruz." dedi.

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Demir de takım ve teknik heyetle bir araya gelerek çalışmaları takip etti.