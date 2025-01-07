Bodrum FK, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Bodrum FK, 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel gözetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı.

Demirel, gazetecilere açıklamasında kupanın kendileri için "değerli" olduğunu belirterek "Kupa bizim için değerli. İnşallah iyi bir skor alırız. Daha az süre bulan oyuncularımızın oynayacağı bir maç olacak. Onlar için de kendilerini gösterme fırsatı olacak. Sonrasında önümüzdeki maça bakacağız" dedi.

Deplasmandaki Beşiktaş maçıyla ilgili soru üzerine ise Demirel "Geldiğimden beri büyük takımlara karşı iyi oyunlar sergilediğimizi gördük. Sadece elde edemediğimiz skordu.Yine iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Yine iyi konsantre olacağımızı düşünüyorum. Skor da yaparsak puan ya da puanlar alacağız. Kayseri'de kaybettiğimiz iki puanın telafisini belki bu maçta görebiliriz. Çünkü bu maçların konsantresi, havası başka oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Demirel, 5 Ocak'ta sahalarında oynanan Kayserispor maçının hakemini de eleştirdi.

Bodrum FK'lı oyuncu Ege Bilsel de Türkiye Kupası ve Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ifade ederek her iki maçtan da galip dönmek istediklerini dile getirdi.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak Kırklarelispor-Bodrum FK maçı, yarın saat 13.00'te başlayacak.