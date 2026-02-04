Bodrum FK kupada sıfır çekti

BODRUM, (DHA)- SÜPER Lig'den geçen sezon düştükten sonra bu sezon yönetimi iki kez değişen, mali olarak küçülmeye giderek Fredy, Dimitrov gibi önemli oyuncularıyla vedalaşmasına rağmen 1'inci Lig'de yarıştan kopmayan Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3'te 0 çekti. Kupada gruplara kalmasına rağmen B Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybeden Bodrum grup maçlarının bitimine 1 hafta kala matematiksel olarak üst tur şansını kaybetti. Gençlerbirliği ve Konyaspor'dan sonra dün de Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Bodrum ekibi son hafta Iğdır FK önünde prestij mücadelesi verecek.

OKITA DA GİTTİ

Bodrum FK'da Fredy ve Dimitrov'dan sonra Musah Mohammed'in Göztepe'ye imza atması beklenirken, Jonathan Okita ise sezon sonuna kadar Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Damac FC'ye kiralandı. 29 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu bu sezon 1 lig, 3 kupa maçında oynadı.