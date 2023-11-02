Bodrum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde 17 puanla 6. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, 5 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Bodrum İlçe Stadı'nda Manisa FK ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın hazırlıklarını Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdüren ekip, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde antrenman yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren idmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Pedro Brazao'nun bu haftaki maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

Maçla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan İsmet Taşdemir, seyirci avantajıyla 3 puana ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Kendilerini çok zor bir maçın beklediğini ifade eden Taşdemir, "İç sahada oynuyoruz. İç saha istatistiğimiz iyi olabilir ama her türlü istatistiği bozabilecek bir rakibimiz var. Bir hafta önce hoca değişti, ligi iyi bilen bir hoca geldi. Kendimize özgü mücadelemizi en iyi şekilde sahaya inşallah yansıtabiliriz. Sezon sonuna kadar zor bir lig bizi bekliyor." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı futbolcu Süleyman Özdamar da maça takım olarak iyi hazırlandıklarını belirterek, "Rakibi iyi analiz ettik, inşallah iyi bir mücadeleyle 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Geçen haftadan itibaren takımla çalışmalara başladım. Hocam görev verdiği takdirde takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.