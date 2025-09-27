Bodrum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı

MUĞLA (AA) - Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın Manisa FK'ye konuk olacak Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını tamamladı.

Bodrum İlçe Stadı'nda teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Eşer, şu an ligde bulundukları konumun güzel olduğunu, bu konumu korumak istediklerini söyledi.

Manisa deplasmanının zor olduğuna dikkati çeken Eşer, "Manisa FK iyi bir takım. Dinamik ve coşkulu bir rakibe karşı oynayacağız. Hazırlığımızı yaptık. Bir haftada üçüncü maç olduğu için biz de diğer takımlar gibi zorlanıyoruz. Önemli olan oraya gidip kazanmak ve mutlu şekilde geri dönmek." diye konuştu.