Bodrum FK - Menemen FK maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Bodrum FK konuk ettiği Menemen FK’yı 2-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Müsabakanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Bodrum FK evinde karşılaştığı Menemen FK’yı 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Memnun olduğum çok şey var olmadığım şeylerde var. Kazanma istekleri ve coşkumuz iyiydi. Uzun süredir oynamayan arkadaşlarımız bugün görev aldı. O zorluğun üstesinden geldiler. Galibiyet her zaman güzel, kupada bir tur daha geçtik yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise, "Mağlup olduk ama çok şey kazandığımızı düşünüyorum. 1. Lig’de mücadele eden ligin 4. takımıyla oynadık. Çok iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahipler. 2 gol penaltıdan oldu, aldığım notlar arasında baktığımda başka pozisyonları yok. Bizde ilk yarı 3, ikinci yarı 3 tane pozisyonumuz var ve maçı 2-1 kaybettik. Menemen FK’nın görüntüsü mücadelesi mükemmele yakındı ve ben bunu görmek istiyordum. Sonuçlandıramadık maalesef üzüldüğüm nokta bu. Futbol maalesef iyi oynayan kazanır diyen bir oyun değil" diye konuştu.