Bodrum FK seriyi sürdürecek

Fırat AKAY / BODRUM,(DHA)- TFF 1'inci Lig'de Ege derbisinde Manisa FK'yı deplasmanda 4-0 yenerek bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Bodrum Futbol Kulübü, pazar günü evinde oynayacağı Hatayspor maçına odaklandı. 17 puanla zirvede yer alan yeşil-beyazlıların teknik patronu Burhan Eşer, yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini dile getirdi.

Taraftardan destek beklediklerini belirten Eşer, "Liderlik camiamız için önemli ama önemli olan sezon sonunda lider olmak. Moral ve motivasyon olarak bize bir katkısı oldu. Maç maç düşünüyoruz ve Hatayspor maçına odakladık. İyi hazırlanmamız, iyi konsantre olmamız gereken bir maç. Taraftarımıza artık çok iş düşüyor" dedi.

EŞER'DEN TARAFTARA ÇAĞRI

Bodrum halkının takıma daha fazla sahip çıkması gerektiğine değinen Burhan Eşer, "Kemikleşen taraftarımız var ama artık Bodrum halkının bu takıma ve güzel futbola destek olması gerekiyor. Stadı doldurmamız gerekiyor. Bu maçta taraftarımızın desteğiyle daha işin içinde olan bir takım göreceğiz, çünkü taraftarsız futbolumuzun hiçbir tadı olmuyor. Bizim başka takımımız yok, taraftarımızdan ricamız bu maça gelsinler" yorumunu yaptı.

