Bodrum FK seyircisi önünde galibiyet arayacak

Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor’u ağırlayacak. Taraftarın desteğiyle sahada gülen taraf olmak istediklerini söyleyen Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “İlk defa çıktığımız bu yeni ligde taraftarlarımızla beraber olacağız. Onların gücünü arkamızda hissedeceğiz onlarla beraber de inşallah coşkulu, arzulu, iyi mücadeleci oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Bodrum FK, yarın saat 21.45’te Konyaspor’u konuk edecek. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Öte yandan, ligde ilk maçını cezası sebebiyle seyircisiz oynayan yeşil-beyazlı ekip, bu hafta ilk kez taraftarıyla Süper Lig maçı coşkusu yaşayacak.

Devam eden transfer sürecinde takıma uygun oyuncu buldukları takdirde transfer çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “İlk iki hafta özelinde oyun olarak gerçekten bölüm bölüm çok doğru iyi oynadığımız bölümler var. Yediğimiz goller bizim takıma bizim ekibimize yakışmayacak goller, hangi ligde olursanız olun. Biz bu golleri yiyecek bir takım değiliz, maalesef yedik. Bunların önlemini almaya çalışacağız. Lig yeni başlıyor. Yeni yeni adapte oluyoruz ama çok da fazla uzun sürmemesi lazım. Dolayısıyla da kendi doğrularımızı çoğaltıp yanlış yaptığımız şeyleri eksiltmenin derdindeyiz. Bunları da yapabilirsek inşallah önümüzdeki haftalara yansıtacaktır. Her maç bizim için önemli her maç bizim için değerli ve rakipler zorlu. Dolayısıyla ilk defa çıktığımız bu yeni ligde taraftarlarımızla beraber olacağız. Onların gücünü arkamızda hissedeceğiz onlarla beraber de inşallah coşkulu, arzulu, iyi mücadeleci oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Ama rakibimiz de bu liglerin deneyimli takımı ve bu sene de çok bence iyi bir giriş yaptılar oyun olarak da iyi işler yaptılar. Onlara karşı zor bir maç olacak. İnşallah taraftarlarımızın desteğiyle gerekli olan mücadeleyi gösterip bizim için gerekli olan 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz. Kadro iskeletimizi koruyup yolumuza devam etmenin peşindeyiz. Bununla beraber de takımımıza uygun, takımımıza yarayacak eksik olan tarafımızı tamamlayacak aynı zamanda da bütçe kısmında bizi yormayacak oyuncuları bulursak kadromuza katmaya çalışacağız. Fakat ilkemiz, hedefimiz mümkün mertebe mevcut kadromuzla ilerleyebilmek. İhtiyaç var mı? Tabii var, çoğu oyuncu arkadaşımızın adapte olma süreci de var bu lige. Dolayısıyla da eğer o süre zarfında bizim takımımıza uygun bir iki oyuncu bulabilirsek aramıza katabiliriz. Bulamazsak da yapacak hiçbir şey yok. Biz oyuncularımıza güveniyoruz, oyuncularımızla yola çıktık. Bu yola devam edeceğiz” dedi.



Takımın Süper Lig’deki ilk golünü atan ve tarihe geçen Zdravko Dimitrov, “Gol attığım için mutluyum ama tabii kaybettiğimiz için üzgünüm. Antrenmanlarda sıkı çalışıyoruz. Bunu telafi etmek için de çalışmaya devam ediyoruz. Bir sonraki maçta umuyorum gerekli puanları alacağız. Bodrum’a gelmeden önce çok teklif vardı ama ben diğer insanlarla konuştuğum zaman burayı seçmenin ne kadar doğru bir karar olduğunu gördüm. Burada iyi bir aile var, beni çok iyi karşıladılar. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. O açıdan verdiğim karardan çok memnunum. Tabii ki milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Milli takıma seçilme sebebim de Bodrum’da oynuyor olmam ve arkadaşlarımın bana bu süreçte verdiği destek onların sayesinde ben de performansımı gösterdim ve milli takıma seçildim. Orada da elimden geleni yapacağım ama orada oynayıp sağlıklı bir şekilde de buraya gelip performansımı devam ettirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



Takımın tecrübeli oyuncularından Samet Yalçın ise, “Yani çok istediğimiz bu lige iyi başlayamadık. Ne yazık ki iki haftada da istediğimiz sonuçları alamadık. Ama toparlanacağımızı düşünüyoruz Konya maçıyla beraber. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Yani sonuçlar istenilen noktaya gelinmediğini gösteriyor ama bir kaynaşmama durumu olmadı aramızda. Gelen arkadaşlar da çok değerli çok kıymetli, bize katkı sağlayacak arkadaşlar. Hep birlikte el ele verip bu işin üstesinden geliriz inşallah. İlk hedefimiz öncelikle Konya maçını kazanmak, uzun süreçteyse yani kümede kalmak. Bitirebildiğimiz en üst sırada ligi bitirmek. Kendim için de dolu dolu oynamak, goller, asistler yapmak” şeklinde konuştu.