Bodrum FK seyircisi önünde galibiyet istiyor

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Bodrum FK, Çorum FK’yı konuk edecek. Maçın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde galibiyete kenetlendi. Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Önümüzdeki zorlu karşılaşmayı inşallah hep beraber bertaraf edebiliriz” dedi.



Trendyol 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, Çorum FK’yı konuk edecek. Altay beraberliğinin ardından, 2 maçlık galibiyet serisine son veren yeşil-beyazlı ekip, zorlu Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı. Kaptan Erkan Değişmez’in sakatlığı dışında takımda eksik oyuncu bulunmazken, Bodrum ekibi seyircisi önünde galibiyete kenetlendi. Öte yandan, ligde son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bodrum FK, 11 puanla 5. sırada bulunuyor.

İsmet Taşdemir: "Kolay maç olmayacak"

Çorum FK karşısında galibiyete inandıklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bu hafta lige yeni çıkmasına rağmen iyi işler yapan bir takıma karşı oynayacağız. 3 deplasman maçında 9 puan alıp 8 gol atan takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla zor bir maç ve kolay olmayacak. Biz de kolaylaştırmak için elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız. Erkan’ın sakatlığı devam ediyor. Şu an görünen ciddi bir eksiğimiz yok. Oyuncularımız çok motive, sonuçta 3 haftada 7 puan aldık. Son maçta son dakikada yediğimiz gol 3 puan almamızı engelledi. Onun için üzgünüz ama lig devam ediyor. Önümüzdeki zorlu karşılaşmayı inşallah hep beraber bertaraf edebiliriz” dedi.

Celal Dumanlı: "Ligi güzel yerde bitirmeyi hedefliyoruz"

Takımın futbolcularından Celal Dumanlı ise, “Altay maçında son dakika golüyle 2 puan kaybettik, artık maç geride kaldı. Önümüzde Çorum FK maçı var ve bu maça iyi hazırlanıyoruz. İnşallah bu maçtan galip geleceğiz. Bu sene inşallah ligi güzel yerde bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.