Bodrum FK stadı için hazırlıklar devam ediyor

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nın maçlarını evinde oynamak için stadyumunda başlatılan tadilat çalışmaları devam ediyor.

Süper Ligi'n yeni temsilcisi Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken futbol takımı 1 Temmuz itibarıyla Düzce Topuk Yaylası'nda kampa başladı.

Maçların Bodrum’da oynanması için Bodrum FK sezon sonunda stadyumdaki tadilat çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kriterler ile UEFA standartları için stat uygun hale getiriliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum FK Başkan vekili Selahattin Polat stat çalışmalarını yerinde inceledi.