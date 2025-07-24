Bodrum FK, Süleyman Özdamar'la vedalaştı

BODRUM, (DHA)- 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Süleyman Özdamar'la vedalaştı. 2021 yılından bu yana yeşil-beyazlı formayı terleten 32 yaşındaki oyuncu için veda mesajı yayınlayan kulüp şu ifadelere yer verdi: "Sözleşmesinin sonra ermesiyle birlikte kulübümüze veda eden futbolcumuz Süleyman Özdamar’a, katkıları ve emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." Yaklaşık 5 buçuk sezon Bodrum FK forması giyen deneyimli oyuncu, Ege ekibiyle 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonlukları yaşadı. Geçen sezon ise Süper Lig'de ağır bir sakatlık geçiren Süleyman Özdamar, sadece 2 maçta forma giyip 45 dakika süre alabilmişti.

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