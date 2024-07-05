Bodrum FK, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, istikrar ve güvenin kendileri için çok önemli olduğunu, ligde kalıcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlıların teknik direktörü Taşdemir, Süper Lig'e yükselme başarısı, ligdeki hedefleri, transfer ve kamp çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Her yıl yükselen grafikle yollarına devam ederek Süper Lig'e ulaştıklarını belirten Taşdemir, futbolcularından 2-3'ü haricinde bu lig tecrübesine sahip oyuncunun bulunmadığına değindi.

Taşdemir, lig başlayana kadar mutlaka takıma katılan yeni futbolcuların olacağını ancak şu an transfer konusunda netleşen bir durumun olmadığını aktardı.

Oyuncularının heyecanlı olduğunu, hayal ettikleri ligde mücadele edeceklerini belirten Taşdemir, "Bu heyecan çok güzel, çalışmalarımıza yansıyor, keyifli geçiyor. Daha heyecanlı ve güzel olmaya başladı. Çünkü çoğu oyuncumun hayal ettiği yerde oynama isteği, buna da doğru şekilde hazırlanma isteği var. İnşallah bunu hep birlikte başarabiliriz" diye konuştu.