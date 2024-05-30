Bodrum FK, Süper Lig'e yükseldi
Trendyol 1.Lig Play-off final karşılaşmasında Bodrum FK, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalar sonucunda Sakaryaspor’u 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig’e yükselen son takım oldu.
Kaynak: İHA
Trendyol 1. Lig play-off finalinde ligi 3. bitiren Sakaryaspor ve play-off'ta Çorum FK ve Boluspor'u geçen Bodrum FK, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı.
Ege temsilcisi normal süres 1-1 biten maçı 3-1 kazandı. Bodrum FK'nın gollerini Gökdeniz Bayrakdar, Celutska ve Tunahan kaydetti. Sakaryaspor'da Dimitrov ağları havalandırdı.
Bodrum FK, Eyüpspor ve Göztepe'den sonra Süper Lig'e yükselen son takım oldu.