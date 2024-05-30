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Bodrum FK, Süper Lig'e yükseldi

Trendyol 1.Lig Play-off final karşılaşmasında Bodrum FK, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalar sonucunda Sakaryaspor’u 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

Güncel
  • 30.05.2024 23:03
  • Giriş: 30.05.2024 23:03
  • Güncelleme: 30.05.2024 23:09
Kaynak: İHA
Bodrum FK, Süper Lig'e yükseldi

Trendyol 1. Lig play-off finalinde ligi 3. bitiren Sakaryaspor ve play-off'ta Çorum FK ve Boluspor'u geçen Bodrum FK, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı.

Ege temsilcisi normal süres 1-1 biten maçı 3-1 kazandı. Bodrum FK'nın gollerini Gökdeniz Bayrakdar, Celutska ve Tunahan kaydetti. Sakaryaspor'da Dimitrov ağları havalandırdı.

Bodrum FK, Eyüpspor ve Göztepe'den sonra Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

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